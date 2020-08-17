Salgın döneminde plastik tüketimi arttı

İtalya'da karantina döneminde evsel atıkların azaldığı maske ve eldiven gibi plastik çöplerin arttığı gözlendi. İtalyan çevreciler, çöp miktarının şimdilik birbirini dengelese de tek kullanımlık plastik kullanımındaki artışın çevreye ciddi etkileri olacağı konusunda uyarıyor.
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NTV Haber 17.08.2020 - 11:52| Son Güncelleme : 17.08.2020 - 11:53
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