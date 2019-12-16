Samuray kılıcı nasıl üretilir? (İşte Katana'nın yapım aşamaları)

Çoğu Japon, Katana kelimesini genel olarak kılıç anlamında kullanır. Dünyanın en keskin kılıçlarıdır. Samuraylar tarafından kullanılan, geleneksel tek-yönlü, kıvrık kılıç çeşididir. Uzun uğraş ve büyük emeğin sonucunda bir samuray kılıcı Katana nasıl yapılır? Ahmet Yeşiltepe, NTV Zaman Yolcusu Uzaklar için ustasından öğrendi.

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