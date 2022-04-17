Şangay’da halk bir aydır süren karantinayı protesto etti
Çin’in Şangay kentinde Covid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma devam ediyor. Önemli bir ticaret merkezi olan kentte bir aydır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Günlerdir evlerinden çıkamayan Şangaylılar, tam kapanma kararını çığlık atarak protesto etti. 14 yıldır Şangay’da yaşayan iş insanı Uğur Arzoğulları, kentteki son durumu NTV’ye anlattı. (Haber:Beyzanur Özer)
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