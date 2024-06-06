Schengen vizesi yanında uyarı notu | Macaristan Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Türklere özel bir uygulama değil
Macaristan Büyükelçiliği'nin Schengen vizesi verdiği bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına "uyarı notu" koyması geçen hafta sosyal medyada çok konuşuldu. O not, vizenin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için, seyahat dönüşü elçiliğe gelinmesini istiyor. NTV'nin sorularını yanıtlayan Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, uygulamanın amacını anlattı.
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