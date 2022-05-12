Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı
Kazakistan’da bir binanın 8’inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı. Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.
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