Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Endonezya’da Semeru Yanardağı faaliyete geçti, püsküren yoğun kül ve duman dakikalar içinde yerleşim yerlerine ulaştı. Yetkililer alarm seviyesini en yükseğe çekerek kül bulutuyla kaplanan kasabalardaki yüzlerce insanı tahliye etmeye başladı. Semeru Yanardağı’nda geçen sene meydana gelen patlama nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜNYA HABERLERİ