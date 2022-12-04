Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı
Endonezya’da Semeru Yanardağı faaliyete geçti, püsküren yoğun kül ve duman dakikalar içinde yerleşim yerlerine ulaştı. Yetkililer alarm seviyesini en yükseğe çekerek kül bulutuyla kaplanan kasabalardaki yüzlerce insanı tahliye etmeye başladı. Semeru Yanardağı’nda geçen sene meydana gelen patlama nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetmişti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.