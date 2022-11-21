Sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı

Meksika’nın Leon şehrinde düzenlenen festivalde sıcak hava balonlarından biri kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine sürüklendi. Şiddetli rüzgarın neden olduğu kazada 6’sı ağır 14 kişi yaralandı. Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde bir facianın önüne geçildiğini ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ