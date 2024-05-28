Şili'de futbol takımından Gazze prostestosu: Sahaya "katledilen çocuklar" ile çıktılar
Gazze'de yaşanan katliam görüntüleri öyle bir küresel isyan dalgası yarattı. Şili'de, profesyonel futbol ligi takımlarından Palestino bu isyanı sarsıcı bir protestoyla dile getirdi. Futbolcular sahaya yanlarında Gazzeli çocuklar varmışcasına çıktılar. Ancak ellerini tutan kimse yoktu. Üşümemeleri için eşofmanlarını hayali çocukların omuzlarına bıraktılar, ama Gazzeli çocukların yokluğunda ceketler yere düştü.
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