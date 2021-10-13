Şilili madenci mucize kurtuluşun öyküsünü NTV'ye anlattı

11 yıl önce dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir maden kazası yaşandı. Şili’de San Jose madenindeki göcükte 33 madenci mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu tam 69 gün sürdü ve madenciler kaçış odalarında hayatta kalmaya çalıştı. Madenden kurtulan işçi Mario Sepulveda, mucize kurutuluşun yıldönümünde yaşadıklarını NTV’ye anlattı. (Haber:Deniz Kilislioğlu)
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