Simsiyah plajda denize girdiler

Kanarya Adaları’nda faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı’ndan çıkan lavlar denize yaklaşmaya başladı. Yetkililer, lavların denize düşmesiyle patlama ve zehirli gaz çıkışı yaşanacağı endişesiyle ‘‘Pencere ve kapılarınızı açmayın’’ uyarısında bulundu. Ancak ‘‘felaket bölgesi’’ ilan edilen La Palma Adası'nda yaşayanlardan bazıları, uyarıları dikkate almayarak, yanardağın küllerinden simsiyah olmuş pilajda denize girdi.
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ntv.com.tr 28.09.2021 - 16:23| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 16:29
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