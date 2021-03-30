‘‘Sizce yeterince vatansever miyim?’’

ABD’de 20 yıl orduya hizmet etmiş Asya kökenli bir yerel yetkili, kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi. Ohio’daki toplantıda, yaşamış olduğu ayrımcılık hakkında konuşan savaş gazisi, gömleğini çıkartıp savaş yaralarını göstererek ‘‘Sizce yeterince vatansever miyim?’’ diye sordu. ABD'de sözlü ve fiziksel saldırıların artmasıyla, protestolara yol açan Asya kökenlilere karşı ırkçılık sorunu, gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

NTV 30.03.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 17:23

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