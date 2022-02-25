Sokaklarda Ukrayna görünümlü Rus askerleri

Ukrayna’nın Kiev şehrinde yaşayan gazeteci Deniz Berktay evinin penceresinden bu sabah tanık olduğu ilginç bir olayı NTV canlı yayınında anlattı. Silah seslerini duyup dışarı baktığında Ukrayna tanklarının etrafa ateş açtığını gören Berktay ‘‘Rus askerleri Ukrayna zırhlı araçlarını ele geçirmişler ve Sumi şehrinden Kiev’e gelmişler. Benim evim Kiev merkezine 10-15 dakika uzaklıkta... Ve hemen evimin önünde etrafa ateş açtılar’’ dedi. Berktay, Ukrayna makamlarının konuya dair vatandaşları uyardığını da söyledi.
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