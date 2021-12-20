Sokakta bu halde kurtarılmayı beklediler

Malezya’da şiddetli yağmurların yol açtığı sel felaketinde yaklaşık 22 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Ekipler, ev ve araçlarda hatta sokaklarda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Bir eyalette kaydedilen görüntüler, sel felaketinin boyutlarını gözler önüne serer nitelikte...
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