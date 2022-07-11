Srebrenitsa Soykırımı anmasında Türk Kızılayı da yer alıyor
Bugün, Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. Yılı... Her yıl olduğu gibi bu yıl da Boşnak sivillerin güvenli bölgeye ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında ‘Barış Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. 3 gün boyunca devam eden yürüyüşte Türk Kızılayı da yer aldı. (Haber:Merik Ak Kamera:Burak Uygun)
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