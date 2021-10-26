Sudan’da darbe karşıtlarına ateş açıldı: 7 ölü

Sudan’da askerin yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralı sayısı ise 140’a yükseldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken Başbakan Abdullah Hamdok bilinmeyen bir yere götürüldü. Bariyerleri aşarak genelkurmay başkanlığı önünde toplanan darbe karşıtlarının üzerine ateşi açıldı.
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