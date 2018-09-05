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Suriye sınırında son durum (NTV ekibi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda)
05.09.2018 - 15:23

Suriye ile ilgili olarak Astana sürecinin üç garantör ülkesi Türkiye, Rusya, İran liderleri ve heyetleri Tahran'da yapılacak zirveye gün sayarken, Suriye'de son çatışmasızlık bölgesi İdlib'te rejim ve Rusya operasyonlar yapıyor. Türkiye'nin garantör olarak kontrol noktaları kurduğu bölge dün havadan vurulmuştu bugün de o bölge karadan hedef alındı. İdlib'e olası bir harekatta göç dalgasının Türkiye'ye yönelmesinden endişe ediliyor. Hem Suriye hem de Türkiye tarafında bir süredir hazırlıklar sürdürülüyor. NTV ekibinden Göktan Bedük, canlı yayında sınırdaki gelişmeleri aktardı.

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