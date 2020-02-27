Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldı
Corona virüs vakaları son olarak Romanya ve Norveç'ten geldi. Fransa ve Almanya'daki sayılarda da artış var. Suudi Arabistan da, virüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 27.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.