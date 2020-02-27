Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini askıya aldı

Corona virüs vakaları son olarak Romanya ve Norveç'ten geldi. Fransa ve Almanya'daki sayılarda da artış var. Suudi Arabistan da, virüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

NTV 27.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:56

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