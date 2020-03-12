Suudi Arabistan'da tepki çeken virüs önlemi (Göçmen çalışanı dezenfektan gibi giydirdiler)
Suudi Arabistan'da, bir petrol şirketinde dev bir dezenfektan kutusu görünümünde, büyükçe bir kutunun içerisine yerleştirilmiş çalışan, gerçek bir dezenfektan kutusundan diğer çalışanlara hizmet veriyor. Yabancı işçilerin ağırlıkta çalıştığı bu şirkette, göçmen işçinin bu görüntüsü özellikle sosyal medyada küresel bir öfkeye yolaçtı. Yorumlarda, corona virüsle mücadelenin önemli olduğu, ama bunun "Kölelik düzeni görüntülerine yol açmaması gerektiği" yönünde hassasiyetler dile getirildi. NTV, bugün itibariyle dünyada salgına ilişkin gözden kaçmaması gereken görüntüleri derledi. İşte virüse ilişkin kısa bir dünya turu...
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12.03.2020 - 13:15| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 13:58
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