Suudi Arabistan'daki yetimhanede kemer ve sopalı dayak

Suudi Arabistan'daki bir yetimhanede, kız çocuklarının kemerlerle ve sopalarla dövüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 02.09.2022 - 05:28 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 05:44

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