Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama

Tacikistan’nın başkenti Duşanbe’de bir akaryakıt istasyonunda dün yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. 11 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz belli değil... Olayla igili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
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ntv.com.tr 02.05.2021 - 16:28| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 16:39
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