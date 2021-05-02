Tacikistan'da akaryakıt istasyonunda patlama

Tacikistan’nın başkenti Duşanbe’de bir akaryakıt istasyonunda dün yaşanan patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. 11 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz belli değil... Olayla igili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

ntv.com.tr 02.05.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 16:39

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