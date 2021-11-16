Taliban ABD yapımı zırhlı araçlarla geçit töreni düzenledi
Ağustos ayında Afganistan'ın kontrolünü eline geçiren Taliban, ABD ordusundan ele geçirdiği onlarca zırhlı araçla başkent Kabil'de gövde gösterisi yaptı. Düzenlenen askeri geçit törenine Rus yapımı helikopterler de katıldı.
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