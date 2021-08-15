Taliban Afganistan Başkanlık Sarayı'nda

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra Kabil'i ele geçirdi. Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. NTV muhabiri Ali Asgar Çabuk ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 15.08.2021 - 22:55 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 22:59

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