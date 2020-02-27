Taliban saldırısında ağır yaralanan Afgan kadının umut veren hikayesi

Savaş yorgunu Afganistan'ın güçlü kadınlarından olan Nilüfer Bayat, yıllar önce Taliban'ın evlerine fırlattığı bir roket nedeniyle ağır yaralandı. Hareket kabiliyeti kısıtlanan Nilüfer, hayata basketbol ile tutundu. İşte Nilüfer Bayat'ın umut veren öyküsü...

NTV 27.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:53

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