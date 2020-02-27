Taliban saldırısında ağır yaralanan Afgan kadının umut veren hikayesi
Savaş yorgunu Afganistan'ın güçlü kadınlarından olan Nilüfer Bayat, yıllar önce Taliban'ın evlerine fırlattığı bir roket nedeniyle ağır yaralandı. Hareket kabiliyeti kısıtlanan Nilüfer, hayata basketbol ile tutundu. İşte Nilüfer Bayat'ın umut veren öyküsü...
Abone ol
Paylaş
NTV 27.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 09:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.