Taliban’dan kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’nda izdiham yaşanıyor. Afganların, havalanan bir Amerikan uçağını, hayatları pahasına yakalama çabası, ülkedeki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi.

NTV 16.08.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 13:39

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