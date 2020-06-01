Tanker göstericilerin arasına daldı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler altıncı gününde. Son olarak protestocuları hedef alan bir tanker sürücüsü aracını kalabalığın arasına sürdü. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 01.06.2020 - 04:13| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 04:27
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