Tanrıça Heykeli’ne 35 kg ağırlığında maske takıldı
Japonya’da salgının sona ermesi umudunun semboli olarak, bir tapınakta bulunan Budist Tanrıça Heykeli’ne dev bir maske takıldı. Dört işçi 35 kg ağırlığındaki maskeyi 57 metre uzunluğundaki heykele 3 saatte takabildi. Salgın Japonya’da kontrol altına alınıncaya kadar maskenin heykelde kalması planlanıyor.
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ntv.com.tr 16.06.2021 - 16:46| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 16:51
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