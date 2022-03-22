Tarihte çölleşmeye yol açan büyük felaketler

Tatlı su kaynaklarını verimli kullanmak, tarımsal faaliyetlerde doğru sulama yapmak ve ormanlık alanların tahribatını engellemek, insanlık tarihinin her döneminde yaşamsal öneme sahip konular oldu. Bu bilgi, antik dönemden günümüze kadar kuşaktan kuşağa aktarıldı. Sözü edilen alanlarda ciddi sorunlar yaşanıyorsa, bu erozyon, su baskınları, çığ gibi doğal afetler ve çölleşmeye yol açıyordu. İnsanlık, attığı yanlış adımların karşısında ödeyeceği bedelin ne kadar büyük olacağını binlerce yıllık dönemde tecrübe etmişti. Buna rağmen, tarihi kayıtlar bize, çölleşmeye yol açan en büyük felaketlerin yine insan eliyle ortaya çıktığını gösteriyor.
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