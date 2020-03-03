Tarikat lideri virüsü istemeden yaydıkları için özür diledi
Dünyada corona virüs salgını hız kesmeden sürüyor. Son olarak Portekiz, Ürdün, Tunus ve Endonezya'da ilk vakalar tespit edildi. Komşumuz İran'da ölü sayısı 66'ya yükseldi. Dünya genelinde vaka sayısı 90 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 3 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de tespit edilen 4 bin corona virüs vakasının yüzde 60'ı Shincheonji Kilisesi'nde çıktı. Tarikatın lideri Lee Man-hee dizlerinin üstüne çökerek özür diledi. 88 yaşındaki tarikat lideri corona virüsü istemeden yaydıklarını söyledi. Ülkede görülen 4 bin vakanın yüzde 60'ı Shincheonji tarikatının müritlerinde tespit edildi. Güney Kore'de tarikat lideri Man-hee hakkında "ağır ihmal" nedeniyle soruşturma açılması istenmişti. Man-hee, "İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik" dedi.
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NTV 03.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 09:56
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