Tayvan’da 6,9’luk deprem anı kamerada

Tayvan’ın güneydoğusunda medyana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sırasında Taoyuan kentindeki bir spor merkezinin tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda bir grup sporcu badminton oynuyordu. İşte sporcuların can havliyle kaçtıkları ve bir kişinin yaralandığı o anlar...

Haberler - NTV 18.09.2022 - 15:40 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 16:01

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