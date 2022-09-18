Tayvan’da 6,9’luk deprem anı kamerada

Tayvan’ın güneydoğusunda medyana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem sırasında Taoyuan kentindeki bir spor merkezinin tavanı çöktü. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda bir grup sporcu badminton oynuyordu. İşte sporcuların can havliyle kaçtıkları ve bir kişinin yaralandığı o anlar...
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