Teknede eğlenirken önlerine uçak düştü

Meksika'nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun'da 4 mürettebatın bulunduğu Cessna 206 tipi uçak düştü. O sırada teknede olan bir aile, kendi videolarını çekerken uçağın düşüşüne de tanık oldu. 2 kişinin öldüğü kazanın nedeni henüz belli değil.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 16:07

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