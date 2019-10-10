Tel Abyad'da sessizlik hakim

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik obüs ve tank atışları, dün gece yarısına kadar devam etmişt, gecenin ilerleyen saatlerinde azalmıştı. Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.