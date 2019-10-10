NTV

Tel Abyad'da sessizlik hakim
10.10.2019 - 07:53

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik obüs ve tank atışları, dün gece yarısına kadar devam etmişt, gecenin ilerleyen saatlerinde azalmıştı. Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

Diğer Videolar

tümünü göster
191010-trump.jpg

"Trump, Kongre’ye karşı Türkiye’yi savunmaya devam ediyor...

 10.10.2019 - 07:35
harekatwsj.jpg

Dünya basını Fırat'ın doğusuna harekata ne dedi?

 09.10.2019 - 14:39
big-dog-ranch-rescue-1.jpg

Enkaz altında kalan köpek böyle kurtarıldı

 09.10.2019 - 12:29
f8a39f8ae0e36d051a3481c5af4ea5ee.jpg

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sür...

 09.10.2019 - 10:40

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP