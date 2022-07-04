Sınırı böyle geçmeye çalıştılar: 23 göçmen öldü

Geçen ay Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan sığınmacılara güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelesi tepki çekmişti. Sınırda yaşanan arbedede en az 23 göçmen hayatını kaybetmişti. İzdiham öncesinde kalabalık göçmen grubun sınırı geçmeye çalıştığı anların görüntüleri yayınlandı.

Haberler - NTV 04.07.2022 - 06:46 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 06:50

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