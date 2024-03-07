Telefonla oynarken ofise leopar girdi | Küçük çocuğun soğukkanlılığı şaşırttı
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hindistan
- Çocuk
- Hayvanlar