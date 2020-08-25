Terör mağdurundan ibret olacak sözler... (Brenton Tarrant davası)
Kim terörist? Kim mağdur? Kim katil? Kim kurban? Bu sorularla ilgili sarsıcı bir konuşma. Yer: Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti... Olay; iki camiyi kana bulayan Brenton Tarrant'ın 4 günlük karar duruşması... Tarrant'ın ülke tarihindeki en ağır cezaya çarptırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mahkemede ifade verenler arasındaki bir mağdurun sözleri ise, tüm dünyaya ibret olacak nitelikte...
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NTV 25.08.2020 - 16:33| Son Güncelleme : 25.08.2020 - 17:08
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