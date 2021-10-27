Tesadüfün böylesi: 23 yıl sonra görüntülendi

23 yıldır Hollanda kıyılarında görülmeyen denizaygırı, donanmaya ait bir denizaltının üzerinde görüntülendi. Denizaltının kıyıya üzerinde bir denizaygırı ile çıkması görenleri şaşırttı. Yaşam alanı kutup dairesi olan denizaygırının aşağı doğru yüzerek Hollanda’ya ulaştığı düşünülüyor. Görüntülerin sosoyal medyada paylaşılması üzerine Deniz Memelilerini Kurtarma Merkezi, ‘‘Denizaygırı kendi haline bırakılmalı. Evinin yolunu zamanı geldiğinde bulacaktır’’ uyarısını yaptı.
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