Theresa May'in dansı (Brex-dans)

03.10.2018 - 16:49

İngiltere Başbakanı Theresa May (62), parti kongresinde sahneye dans ederek çıktı. Fonda, Abba'nın ünlü "Dancing Queen" yani "Dans eden kraliçe" şarkısı vardı. The Sun gazetesi Brexit (İngitere'nin AB'den resmen ayrılığı) sonrası yaşanan bu olayı Breakdance'a gönderme yaparak "Brex-Dancing" başlığı ile verdi. May, Güney Afrika gezisi sırasında yöresel dans figürlerine ayak uydurmaya çalışırken çok eleştirilmişti.