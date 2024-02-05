Tokyo'daki Skytree: Depreme en dayanıklı bina
Japonlar, kutsal bir metin gibi gördükleri deprem yönetmeliğini, mimarlıktan yapı mühendisliğine kadar sıkı sıkıya uyguluyor, bu konuda asla taviz vermiyorlar. Diğer yandan, geliştirdikleri teknolojilerle doğal afetleri en az kayıpla atlatmaya çalışıyorlar. Tokyo'daki Skytree her gün, hem bu nedenle hem de üzerindeki mühendislik teknolojisini görmek için gelen binlerce kişiyi ağırlıyor.
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