Trablus Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Talep gelmesi halinde Türklerin tahliyesini yaparız
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin temsilcileri Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini belirtti. Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, NTV canlı yayınında son durumua ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, "Ölenler içinde Türklerin olduğuna yönelik henüz bilgi yok. Talep gelmesi halinde Türklerin tahliyesini yaparız" dedi.
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