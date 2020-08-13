Polis, engelli adamı böyle kurtardı

Son dönemde aşırı şiddet olaylarıyla gündeme gelen ABD polisi bu kez engelli bir adamı mutlak bir ölümden kurtardı. California'da devriye gezen polis memuru, tekerlekli sandalyesi hemzemin geçitteki raylara takılan adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtardı.

NTV 13.08.2020 - 14:36 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 15:15

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