Trump corona virüs aşısı için tarih verdi

ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 86 bini geçti. Vaka sayısı ise bir buçuk milyona dayandı. Başkan Trump aşı için umut verici açıklama yaptı ve tarih verdi. Ülkede normalleşme tartışmaları da sürüyor.

NTV 15.05.2020 - 10:16 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 11:54

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