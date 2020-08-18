Trump: Erdoğan 1. sınıf satranç oyuncusu

ABD Başkanı Donald Trump, bir amerikan kanalına verdiği röportajda kasımdaki seçimlerdeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden'e sert eleştirilerde bulundu. Trump, Biden'ın "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu" ile mücadele edemeyeceğini söyledi. ABD Başkanı, Wisconsin'deki konuşmasında da aynı ifadesini tekrarladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.08.2020 - 05:59| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 06:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.