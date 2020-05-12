Trump kürsüyü terk etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsle mücadele basın toplantısı olaylı bitti. Asya kökenli Amerikalı gazeteci Weijia Jiang, Trump'a "Amerika'nın tüm dünyada en çok test yapan ülke olduğunu söylüyorsunuz, insanlar ölürken bunun ne önemi var?" sorusunu yöneltti. ABD Başkanı soruyu "Bunu bana sormayın, Çin'e sorun" diye yanıtladı. Gazetecinin konuyu üstelemesi üzerine Trump diğer gazetecilerden soru almaktan vazgeçerek kürsüyü terk etti. İşte o gerilim anları.
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NTV Haber 12.05.2020 - 03:34| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 03:47
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