Trump: Yasak 12 Nisan'a kadar kalkmalı

ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 782'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 54 bini aştı. ABD Başkanı Trump "Tünelin sonunda ışık var" dedi. New York'a seyahat edenlere 14 gün karantina çağrısı yapıldı.

NTV 25.03.2020 - 11:44 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 12:38

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