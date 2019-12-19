Trump'ın azil sürecinde kritik adım

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Başkan Donald Trumpın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trumpa yönelik görevini kötüye kullanmak ve Kongrenin işleyişini engellemek suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı. Görevini kötüye kullanmak maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin hayır oyuna karşılık, 230 vekilin evet oyu ile onaylandı. Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin hayır oyuna karşılık 229 vekilin evet oyu ile kabul edildi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.
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