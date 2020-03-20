Trump'ın günden güne değişen corona virüs yorumları
ABD Başkanı Donald Trump, çok değil bundan 20 gün önce corona virüsün Demokrat Parti'nin uydurduğu asılsız bir haber olduğunu iddia ediyordu. 17 gün sonra bunun dünyayı saran bir salgın olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. İşte Trump'ın, günden güne değişen virüs yorumları....
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NTV 20.03.2020 - 14:30| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:14
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