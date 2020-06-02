Trump'tan göstericilere 'meydan okuma' (Beyaz Saray'dan parka yürüdü)
ABD Başkanı Donald Trump, sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkent Washington'da gösterileri sürdüren protestoculara adeta meydan okudu. Beyaz Saray'dan protestocuların polis müdahalesiyle uzaklaştırdığı Lafayatte Park'a yürüyen Trump, parkın hemen yanındaki 200 yıllık kilisenin önüne geldi ve elinde İncil'le açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı daha sonra yine yürüyerek Beyaz Saray'a döndü. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, bu tarihi anları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 02.06.2020 - 02:20| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 02:36
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