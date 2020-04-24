Trump'tan virüse karşı ilginç öneri

Dünyada corona virüs nedeniyle en çok ölüm ve vakanın görüldüğü ABD'de aşı çalışmaları devam ediyor. Ancak bu süreçle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan bir öneri geldi. Trump, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.

NTV 24.04.2020 - 12:13 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 12:46

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