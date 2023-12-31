Tünelleri su bastı: Londra-Paris seferine su engeli
Yılbaşı arifesinde İngiltere'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Londra'yı Paris'e bağlayan tren hattını su bastı. Seferler iptal edildi. Şirket, yılbaşı öncesi yaşanan aksaklıktan ötürü özür diledi.
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