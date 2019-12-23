Türk denizciler Libya'dan ayrıldı (Hafter güçlerince limana çekilen gemi Mısır'a gidiyor)
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerce kontrol amacıyla durdurulup limana çekilen gemi Libya'dan ayrıldı. İçinde üç Türk denizcinin de bulunduğu gemi Mısır'a gidiyor. Ras El Hilal limanına çekilen geminin Mısır'ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemi ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi. Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.
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