Türkiye'nin KKTC'de hava üssü olması, Akdeniz'de gelişmeleri nasıl etkileyecek?
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği yaparak Geçitkale Havalimanına insansız hava araçları ile silahlı insansız hava araçları konuşlandırılmasına karar verdi. Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale'de çalışmalar başladı. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, canlı yayında son durumu anlattı.
15.12.2019 - 13:35| Son Güncelleme : 15.12.2019 - 13:36
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